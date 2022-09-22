Благодаря современному техническому оснащению, время выполнения замены всех 4 покрышек на дисках сокращается до 15-20 минут. Наличие специальных световых индикаторов позволяет контролировать процесс шиномонтажа. Они также сообщают оператору о том, когда необходимо его взаимодействие с оборудованием.

Монтаж и демонтаж автомобильной резины осуществляется без монтировки, что гарантирует сохранность целостности шины и диска. Снятие и установка покрышки производится с помощью роликовой системы. Это позволяет предотвратить вероятность повреждений, а обеспечивает возможность работать с колесами любого диаметра. Дополнительная технология прикатки обеспечивает идеальную укладку шин в установочные разъемы, плотное прилегание резины и последующую равномерную нагрузку на всю площадь протектора.

Станок постоянно выполняет мониторинг положения датчика давления во время всех процедур шиномонтажа. Это позволяет защитить его от повреждения. Встроенный подъемник «колесный лифт» обеспечивает быстроту установки колеса на станок, а также исключает вероятность образования царапин и сколов в процессе транспортировки.

Скорость накачивания покрышек на 33% выше по сравнению с другими механическими или автоматизированными системами. Оборудование рассчитано на шиномонтаж колесам любой ширины и конфигурации, так как снабжено зажимным конусом, который позволяет закрепить колесо в любом из трёх положений.