ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ШИНОМОТНАЖ
Обеспечить хорошую сцепляемость колес с дорожным покрытием позволяет только соответствие типа шин температурным условиям, а также оптимальная толщина резины. Поэтому покрышки требуют периодической замены каждый сезон и по мере износа протектора. Однако, в стандартном ручном исполнении смена шин на всех 4 дисках требует достаточно много времени, и сопряжена с риском повреждений их корпуса, датчиков давления. Быстро и качественно заменить резину на дисках любого диаметра предлагает студия профессионального шиномонтажа GREENBOX799. Мастера компании выполняют эту работу с применением станка Hunter Revolution, который производит все операции в автоматическом режиме.
ОСОБЕННОСТИ ШИНОМОНТАЖА GREENBOX799
Благодаря современному техническому оснащению, время выполнения замены всех 4 покрышек на дисках сокращается до 15-20 минут. Наличие специальных световых индикаторов позволяет контролировать процесс шиномонтажа. Они также сообщают оператору о том, когда необходимо его взаимодействие с оборудованием.
Монтаж и демонтаж автомобильной резины осуществляется без монтировки, что гарантирует сохранность целостности шины и диска. Снятие и установка покрышки производится с помощью роликовой системы. Это позволяет предотвратить вероятность повреждений, а обеспечивает возможность работать с колесами любого диаметра. Дополнительная технология прикатки обеспечивает идеальную укладку шин в установочные разъемы, плотное прилегание резины и последующую равномерную нагрузку на всю площадь протектора.
Станок постоянно выполняет мониторинг положения датчика давления во время всех процедур шиномонтажа. Это позволяет защитить его от повреждения. Встроенный подъемник «колесный лифт» обеспечивает быстроту установки колеса на станок, а также исключает вероятность образования царапин и сколов в процессе транспортировки.
Скорость накачивания покрышек на 33% выше по сравнению с другими механическими или автоматизированными системами. Оборудование рассчитано на шиномонтаж колесам любой ширины и конфигурации, так как снабжено зажимным конусом, который позволяет закрепить колесо в любом из трёх положений.
КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДЛАГАЕТ СТУДИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ШИНОМОНТАЖА GREENBOX799?
- Компания GREENBOX799 аккредитована экспертами производителя для грамотной работы на станках Hunter Revolution.
- Штат техцентра укомплектован специалистами, которые обладают многолетним опытом в сфере шиномонтажных работ. Их стаж составляет более 5 лет.
- Мастера студии профессионального шиномонтажа прошли специализированное обучение для эффективного выполнения работы с применением шиномонтажных станков.
- Выполнение шиномонтажа для колёс практически любой конфигурации и размерности.
- Быстрота и профессионализм выполнения всех процедур по замене шин.
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